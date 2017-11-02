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В Екатеринбурге с 13 ноября закроют парковку около здания администрации города

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2017. В Екатеринбурге с 13 ноября 2017 года закроют парковку на площади 1905 года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.



С 13 ноября строители начнут огораживать территорию для возведения новогоднего городка. Торжественное открытие центральной городской елки состоится 29 декабря 2017 года.

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