Новости дня

ПИФы привлекли в октябре почти 9 млрд рублей

УрБК, Москва, 02.11.2017. Чистый приток средств в открытые паевые фонды по итогам октября составил рекордные 8,94 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на предварительные данные Национальной лиги управляющих (НЛУ).



Этот результат на 1,6 млрд руб. выше рекорда, установленного месяцем ранее.



Розничные фонды фиксируют чистый приток средств частных инвесторов 27-й месяц подряд. За это время в них поступило почти 78 млрд руб.



Обновлению рекордных показателей способствует смягчение денежно-кредитной политики ЦБ. В октябре регулятор пошел на второе подряд снижение ключевой ставки, опустив ее до 8,25%. За два месяца ставка была снижена на 0,75%, что привело к дальнейшему снижению доходности банковских депозитов.



Низкие ставки по депозитам в сочетании с сезонным ростом спроса на инвестиционные продукты обеспечили рекордный приток от розничных клиентов.



«Действия регулятора провоцируют снижение доходности рыночных инструментов. Инвесторы делают выбор в пользу дорожающих облигаций», — отмечает директор департамента управления активами «Альфа-капитала» Виктор Барк.



Участники рынка отмечают и возросшую активность банков-агентов в привлечении клиентов на рынок паевых фондов. По словам начальника управления продаж и маркетинга «Райффайзен Капитала» Константина Кирпичева, до 2017 года большие банковские сети почти не продавали этот продукт массовому клиенту. Сейчас ситуация поменялась, и большую долю в структуре продаж занимают фонды облигаций, продавать которые довольно легко, поскольку они схожи с депозитами.



В результате инвестиционные продукты почти догнали по темпам привлечения продукты инвестиционного страхования жизни. Если в начале прошлого года ежеквартальные притоки в розничные паевые фонды составляли 3-3,5 млрд руб., то в III квартале 2017 года они превысили 20 млрд руб. Ежеквартальный объем сбора премий по индивидуальному страхованию жизни (ИСЖ) в последний год держался возле уровня 50 млрд руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: