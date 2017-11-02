Новости дня

Власти Екатеринбурга не хотят превращать ЦПКиО в парк развлечений по аналогии с Сочи

2 ноябрь 2017 (13:48)

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2017. Администрация Екатеринбурга выступает против превращения Центрального парки культуры и отдыха им. Маяковского (ЦПКиО) в парк развлечений по аналогии с тем, который функционирует Сочи после проведения Олимпиады. Об этом говорится в материале, который размещен на официальном сайте муниципалитета.

Из текста следует, что ставится задача сохранить ЦПКиО как площадку с бесплатным доступом для всех горожан, а также как территорию под фан-зону для болельщиков Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

При этом в материале упоминается, что в данный момент в парке развивается инфраструктура. В качестве примеров приводится благоустройство прохода со стороны переулка Базового, обновление зооуголка и аттракционов, а также детской железной дороги.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...