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Власти Екатеринбурга не хотят превращать ЦПКиО в парк развлечений по аналогии с Сочи
2 ноябрь 2017 (13:48)
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2017. Администрация Екатеринбурга выступает против превращения Центрального парки культуры и отдыха им. Маяковского (ЦПКиО) в парк развлечений по аналогии с тем, который функционирует Сочи после проведения Олимпиады. Об этом говорится в материале, который размещен на официальном сайте муниципалитета.
Из текста следует, что ставится задача сохранить ЦПКиО как площадку с бесплатным доступом для всех горожан, а также как территорию под фан-зону для болельщиков Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
При этом в материале упоминается, что в данный момент в парке развивается инфраструктура. В качестве примеров приводится благоустройство прохода со стороны переулка Базового, обновление зооуголка и аттракционов, а также детской железной дороги.
Из текста следует, что ставится задача сохранить ЦПКиО как площадку с бесплатным доступом для всех горожан, а также как территорию под фан-зону для болельщиков Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
При этом в материале упоминается, что в данный момент в парке развивается инфраструктура. В качестве примеров приводится благоустройство прохода со стороны переулка Базового, обновление зооуголка и аттракционов, а также детской железной дороги.
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