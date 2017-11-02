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Уральский банк реконструкции и развития расширил линейку овердрафтов

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширяет линейку кредитов для малого бизнеса: предприниматели могут воспользоваться новыми овердрафтами «Зарплатный» и «Экспресс». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Популярность овердрафтов среди клиентов УБРиР из сферы малого бизнеса растет: этот кредитный продукт позволяет максимально быстро перекрыть кассовый разрыв, погасив в срок все обязательства, начиная с зарплаты сотрудникам и заканчивая арендными платежами. Количество выданных овердрафтов за девять месяцев 2017 года по сравнению с прошлогодними показателями увеличилось на 25%, объем выдачи — на 26%. Доля овердрафтов в общем портфеле кредитов малым и средним предприятиям выросла за год с 12% до 21%. Чаще всего услугу оформляют компании из сферы услуг, оптовой и розничной торговли.



Учитывая потребности малого бизнеса в краткосрочном кредитовании, УБРиР в октябре вывел на рынок два новых продукта — овердрафты «Зарплатный» и «Экспресс».



Овердрафт «Зарплатный» выдается на 2 года, он ориентирован в большей степени на предпринимателей, которые планируют оформить зарплатный проект в УБРиР. Лимит овердрафта рассчитывается от фонда оплаты труда: чем больше на предприятии работников и выше зарплаты, тем больше сумма финансирования (до 3 млн руб.).



Кредитная ставка составляет 12% годовых, что ниже среднего значения по рынку.



Овердрафт «Экспресс» запущен по запросам клиентов, которым часто необходимы небольшие суммы на короткий срок, чтобы срочно расплатиться с контрагентами и партнерами. Поэтому основное условие этого овердрафта — быстрое (1 рабочий день) рассмотрение заявки на финансирование. Лимит рассчитывается, исходя из чистых кредитовых оборотов по расчетным счетам в любых банка за последние три месяца, его максимальная сумма составляет 500 тыс. руб. Годовая ставка по кредиту — от 24% годовых, и она может быть существенно снижена, если клиент погашает задолженность в установленный срок.



Таким образом, корпоративным клиентам УБРиР теперь доступны пять овердрафтов, разработанных на все случаи жизни малого бизнеса.

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