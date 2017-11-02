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Табачные компании предсказали рост теневого рынка при реализации «антитабачной концепции» Минздрава

УрБК, Москва, 02.11.2017. Представители российской табачной отрасли раскритиковали «антитабачную концепцию» Минздрава и попросили председателя правительства РФ Дмитрия Медведева провести дополнительное обсуждение программы с привлечением всех заинтересованных сторон.



Как сообщает «Интерфакс», гендиректор ассоциации производителей табачной продукции «Табакпром» Андрей Межонов и исполнительный директор совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуард Воронцов направили в кабмин письмо соответствующего содержания. Эти объединения представляют большинство табачных компаний на российском рынке.



Напомним, проект «антитабачной концепции» Минздрава предусматривает дополнительные жесткие ограничения производства и реализации табачных изделий, рост налоговой нагрузки на отрасль, сведение конкуренции в отрасли к ценовому фактору за счет введения одинаковых упаковок, жесткое регулирование электронных систем доставки никотина и запрет производства и оборота некурительных табачных изделий.



По мнению табачных объединений, предложенные Минздравом меры в большинстве случаев приведут к росту нелегальной продукции на табачном рынке. Например, при одинаковой упаковке надзорным органам и потребителям будет сложнее отличать оригинальную продукцию от подделок, а рост акцизов приведет к тому, что популярнее станет нелегальная продукция из соседних стран.



В борьбе с теневым оборотом наиболее эффективной мерой станет не введение административных режимов производства (как, например, лицензирования), а повышение информированности сотрудников правоохранительных органов и совершенствование правоприменительной практики, безусловная конфискация и уничтожение нелегального оборудования, указывают авторы обращения. Также возможно ужесточение санкций за розничную торговлю табачной продукцией с акцизными марками стран ЕАЭС, поскольку поставки контрабандного товара из этих стран являются частым нарушением на фоне разной акцизной нагрузки в странах союза.



«Наши ассоциации неоднократно обращались в правительство Российской Федерации и Минздрав России с просьбой учесть мнение отрасли при рассмотрении проекта концепции, однако все наши предложения не были учтены», — говорится в письме.



Концепцию Минздрава изучили 14 ведомств, у 10 из них возникли возражения и замечания: Минобразования, Минюст и МВД согласовали ее с замечаниями. Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз, Минкультуры, Минкомсвязи и ФАС концепцию не поддержали, направив в Минздрав свои возражения. В правительство документ поступил с обширной таблицей разногласий, пишет агентство со ссылкой на собственные источники.

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