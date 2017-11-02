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Нью-йоркскому террористу грозит смертная казнь

Сайфулло Саипову, 31 октября совершившему террористический акт в Нью-Йорке, за содеянное грозит пожизненное заключение или смертная казнь. Об этом заявил исполняющий обязанности прокурора южного округа Нью-Йорка Джун Ким, передает Reuters.



Саипову были выдвинуты обвинения в терроризме. Известно, что 22 октября он арендовал машину и «попрактиковался» на ней, готовясь к теракту. При этом замышлять теракт он начал два месяца назад, сказал Ким.



Также удалось выяснить, что Саипов намеревался задавить еще больше людей, проследовав на Бруклинский мост. При этом он собирался вывесить флаги террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) спереди и сзади грузовика, но побоялся это делать, поскольку мог привлечь к себе лишнее внимание.

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