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Легкова и Белова пожизненно отстранили от Олимпиад
2 ноябрь 2017 (13:33)
Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов пожизненно лишены права выступать на Олимпийских играх. Об этом на своем сайте сообщил адвокат Кристоф Вишеманн, представляющий интересы спортсменов.
По словам юриста, решение Комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Денисом Освальдом не распространяется на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Таким образом, российские лыжники смогут на них выступать.
Ранее в среду Александра Легкова и Евгения Белова признали виновными в нарушении антидопинговых правил. Их результаты, показанные на Олимпиаде-2014 в Сочи, будут аннулированы. До 2 ноября спортсмены подадут на это решение апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
По словам юриста, решение Комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Денисом Освальдом не распространяется на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Таким образом, российские лыжники смогут на них выступать.
Ранее в среду Александра Легкова и Евгения Белова признали виновными в нарушении антидопинговых правил. Их результаты, показанные на Олимпиаде-2014 в Сочи, будут аннулированы. До 2 ноября спортсмены подадут на это решение апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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