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Виталия Кличко подозревают в коррупции

Национальное агентство по противодействию коррупции Украины (НАПК) вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает «Страна.ua».



В распоряжении издания оказалась копия официального уведомления Кличко о вызове на допрос. В НАПК сообщили Кличко, что получили информацию о возможном нарушении им закона и начинают собирать информацию по этому факту.



Основанием для этого послужило расследование программы «Схемы» (проекта «Радио Свобода», выходящего на украинском 24 канале). В нем говорится, что Кличко 17 августа прилетел в Киев из Неаполя на частном самолете вместе с застройщиками украинской столицы Максимом Микитасем и Вадимом Столаром.

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