Дайджест
Виталия Кличко подозревают в коррупции
2 ноябрь 2017 (13:32)
Национальное агентство по противодействию коррупции Украины (НАПК) вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает «Страна.ua».
В распоряжении издания оказалась копия официального уведомления Кличко о вызове на допрос. В НАПК сообщили Кличко, что получили информацию о возможном нарушении им закона и начинают собирать информацию по этому факту.
Основанием для этого послужило расследование программы «Схемы» (проекта «Радио Свобода», выходящего на украинском 24 канале). В нем говорится, что Кличко 17 августа прилетел в Киев из Неаполя на частном самолете вместе с застройщиками украинской столицы Максимом Микитасем и Вадимом Столаром.
В распоряжении издания оказалась копия официального уведомления Кличко о вызове на допрос. В НАПК сообщили Кличко, что получили информацию о возможном нарушении им закона и начинают собирать информацию по этому факту.
Основанием для этого послужило расследование программы «Схемы» (проекта «Радио Свобода», выходящего на украинском 24 канале). В нем говорится, что Кличко 17 августа прилетел в Киев из Неаполя на частном самолете вместе с застройщиками украинской столицы Максимом Микитасем и Вадимом Столаром.
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