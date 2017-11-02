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В Свердловской области ГИБДД проведет рейд по выявлению водителей, грубо нарушающих ПДД
2 ноябрь 2017 (13:16)
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2017. С 3 по 6 ноября 2017 года в Свердловской области сотрудники ГИБДД проведут рейды по выявлению водителей, грубо нарушающих ПДД.
«В это период на территории области пройдет третий этап профилактического мероприятия «Безопасная дорога». В очередной раз сотрудники ГИБДД уделят внимание водителям, которые допускают управление транспортными средствами, не имея на это специального права, или будучи лишенными этого права, а также водителям, которые управляют транспортными средствами в нетрезвом состоянии», — сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
В ведомстве отмечают, что на территории региона за 9 месяцев зарегистрировано 174 ДТП с участием нетрезвых водителей. В этих авариях 67 человек погибли и еще 270 получили травмы различной степени тяжести.
«В это период на территории области пройдет третий этап профилактического мероприятия «Безопасная дорога». В очередной раз сотрудники ГИБДД уделят внимание водителям, которые допускают управление транспортными средствами, не имея на это специального права, или будучи лишенными этого права, а также водителям, которые управляют транспортными средствами в нетрезвом состоянии», — сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
В ведомстве отмечают, что на территории региона за 9 месяцев зарегистрировано 174 ДТП с участием нетрезвых водителей. В этих авариях 67 человек погибли и еще 270 получили травмы различной степени тяжести.
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