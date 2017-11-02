Новости дня

В Свердловской области ГИБДД проведет рейд по выявлению водителей, грубо нарушающих ПДД

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2017. С 3 по 6 ноября 2017 года в Свердловской области сотрудники ГИБДД проведут рейды по выявлению водителей, грубо нарушающих ПДД.



«В это период на территории области пройдет третий этап профилактического мероприятия «Безопасная дорога». В очередной раз сотрудники ГИБДД уделят внимание водителям, которые допускают управление транспортными средствами, не имея на это специального права, или будучи лишенными этого права, а также водителям, которые управляют транспортными средствами в нетрезвом состоянии», — сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



В ведомстве отмечают, что на территории региона за 9 месяцев зарегистрировано 174 ДТП с участием нетрезвых водителей. В этих авариях 67 человек погибли и еще 270 получили травмы различной степени тяжести.





HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: