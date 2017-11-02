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Правительство РФ планирует в 2018 году провести в Нижнем Тагиле военную выставку
2 ноябрь 2017 (12:58)
УрБК, Москва, 02.11.2017. Правительство РФ утвердило перечень международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории страны в 2018-2019 годах. Соответствующий документ опубликован на сайте российского кабмина.
В июне 2018 года правительство планирует провести в Нижнем Тагиле выставку «Диверсификация-2018». Организатором мероприятия будет Министерство промышленности и торговли РФ.
Отметим, что в марте 2017 года федеральную выставку вооружений Russian Arms Expo, которая проводилась на регулярной основе в Нижнем Тагиле, перенесли в подмосковную Кубинку.
В июне 2018 года правительство планирует провести в Нижнем Тагиле выставку «Диверсификация-2018». Организатором мероприятия будет Министерство промышленности и торговли РФ.
Отметим, что в марте 2017 года федеральную выставку вооружений Russian Arms Expo, которая проводилась на регулярной основе в Нижнем Тагиле, перенесли в подмосковную Кубинку.
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