Кризис

В Свердловской области количество жалоб граждан на медучреждения выросло на 26%

За девять месяцев 2017 года жители Свердловской области 469 раз обратились в территориальный орган Росздравнадзора по вопросам качества и безопасности медицинской деятельности.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число жалоб выросло на 26%, следует из отчетности ведомства.



Общее количество обращений граждан в надзорный орган за год выросло на 32,7%, с 660 ед. до 876 ед. Помимо качества работы медучреждений свердловчан интересуют вопросы лекарственного обеспечения, обращения лекарств, медицинской продукции и медизделий.



На 100 тыс. населения в Свердловской области приходится 23,67 обращений от граждан. Это выше общероссийского показателя (17,25). В четверти случаев (23%) сообщения свердловчан касаются работы частных медицинских учреждений.

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