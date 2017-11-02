Кризис
В Свердловской области количество жалоб граждан на медучреждения выросло на 26%
2 ноябрь 2017 (12:12)
За девять месяцев 2017 года жители Свердловской области 469 раз обратились в территориальный орган Росздравнадзора по вопросам качества и безопасности медицинской деятельности.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число жалоб выросло на 26%, следует из отчетности ведомства.
Общее количество обращений граждан в надзорный орган за год выросло на 32,7%, с 660 ед. до 876 ед. Помимо качества работы медучреждений свердловчан интересуют вопросы лекарственного обеспечения, обращения лекарств, медицинской продукции и медизделий.
На 100 тыс. населения в Свердловской области приходится 23,67 обращений от граждан. Это выше общероссийского показателя (17,25). В четверти случаев (23%) сообщения свердловчан касаются работы частных медицинских учреждений.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число жалоб выросло на 26%, следует из отчетности ведомства.
Общее количество обращений граждан в надзорный орган за год выросло на 32,7%, с 660 ед. до 876 ед. Помимо качества работы медучреждений свердловчан интересуют вопросы лекарственного обеспечения, обращения лекарств, медицинской продукции и медизделий.
На 100 тыс. населения в Свердловской области приходится 23,67 обращений от граждан. Это выше общероссийского показателя (17,25). В четверти случаев (23%) сообщения свердловчан касаются работы частных медицинских учреждений.
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