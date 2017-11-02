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В Екатеринбурге признано банкротом производственное предприятие «Мастер»

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Производственное предприятие «Мастер» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, предприятие зарегистрировано в 2011 году. Основным видом деятельности является производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки.



С иском о банкротстве ООО «ПП «Мастер» в марте 2017 года обратилось в суд ПАО «Сбербанк России». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия, имеющих право голоса, составляет 496 млн 141 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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