Новости дня

В Кушве депутата гордумы будут судить за покушение на мошенничество в особо крупном размере

УрБК, Москва, 02.11.2017. В Кушве будут судить депутата думы Кушвинского городского округа за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного отдела СК России по Свердловской области.



По данным следствия, летом 2017 года обвиняемый предложил одному местному жителю, привлекавшемуся к уголовной ответственности, помочь избежать наказания, связанного с реальным лишением свободы. В действительности же обвиняемый не намеревался исполнять своего обещания. За свои «услуги» злоумышленник потребовал от мужчины 1,5 млн руб.



Гражданин, которому поступило такое предложение, согласился на него, но, прежде чем передавать указанную сумму, сообщил о факте требования у него денег сотрудникам регионального Управления ФСБ России. Сотрудники госбезопасности провели оперативное мероприятие, направленное на задержание злоумышленника с поличным — при передаче ему требуемой суммы.



«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: