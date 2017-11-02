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Свердловские энергетики взыскали более 56 млн рублей с зарплатных карт должников

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2017. Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» за 9 месяцев 2017 года удержал более 56 млн руб. с зарплатных карт свердловчан, задолжавших за электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Все средства должников удержаны на основании исполнительных листов с банковских счетов. «ЭнергосбыТ Плюс» направил полученные деньги на погашение задолженностей. Кроме суммы долга, из зарплаты удерживаются понесенные энергосбытовой компанией судебные издержки. 25,9 млн руб. энергосбыт получил на основании судебных приказов, самостоятельно обратившись в Сбербанк. Еще 29,7 млн руб. истребовали с должников судебные приставы в иных финансово-кредитных организациях, в том числе в Сбербанк», — говорится в сообщении.



Упрощенный порядок взыскания применяется, если абонент не оплачивает коммунальные услуги в течение 3 месяцев и более, при этом долг не превышает 500 тыс. руб.



Значительная часть долга была взыскана с неплательщиков за коммунальные услуги из Арамили, Ачита, Арти, Березовского, Верхней Пышмы, Верхних Серег, Красноуфимска, Нижних Серег, Первоуральска, Полевского, Ревды, Сысерти, Шали.



Всего за этот период энергосбытовая организация подала в районные суды более 35 тыс. исковых заявлений на сумму 335,4 млн руб.

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