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Сбербанк откроет минфину Свердловской области кредитные линии в на сумму более 11 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2017. Сбербанк победил во всех 14 конкурсах на открытие кредитных линий для свердловского бюджета. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.



Об этом свидетельствуют протоколы аукционов. Конкуренцию Сбербанку составляли несколько кредитных учреждений — ВТБ, Газпромбанк (ГПБ), Совкомбанк и СПМ банк.



Общий размер кредитных линий, которые будут открыты для свердловского минфина в Сбербанке, превысит 11 млрд руб.

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