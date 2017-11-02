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Сбербанк откроет минфину Свердловской области кредитные линии в на сумму более 11 млрд рублей

2 ноябрь 2017 (10:07)

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2017. Сбербанк победил во всех 14 конкурсах на открытие кредитных линий для свердловского бюджета. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Об этом свидетельствуют протоколы аукционов. Конкуренцию Сбербанку составляли несколько кредитных учреждений — ВТБ, Газпромбанк (ГПБ), Совкомбанк и СПМ банк.

Общий размер кредитных линий, которые будут открыты для свердловского минфина в Сбербанке, превысит 11 млрд руб.

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