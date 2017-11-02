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Рынок новых мотоциклов в России сократился на 38%

УрБК, Москва, 02.11.2017. За девять месяцев 2017 года жители России приобрели 6 тыс. 744 новых мотоцикла. Это на 38% меньше, чем в прошлом году, следует из данных «Автостата».



Падение рынка в этом сегменте продолжается третий год подряд. Сокращение продаж продемонстрировала половина самых популярных в России брендов: Racer (-42,3%), Harley Davidson (-8,2%), Honda (-6,7%), Yamaha (-45,6%), Stels (-79,7%). У второй половины, напротив, наблюдается рост рынка, причем у Kawasaki, Ducati, Motoland — больше 50%.



Самой популярной маркой у россиян по итогам девяти месяцев оказался немецкий бренд BMW с показателем 1 тыс. 422 мотоцикла (+5,3%). Вторая строчка рейтинга принадлежит китайскому Racer, реализация которого упала на 42,3% до 796 ед. На третьей позиции — японский Kawasaki (636 ед.; +52,9%). На четвертой — американский Harley Davidson (604 ед.; -8,2%). Замыкает пятерку лидеров японский производитель Honda (475 ед.; -6,7%).



В структуре продаж по моделям самой востребованной оказалась BMW R1200GS, объем рынка которой составил 304 ед. (-2,6%). Второе место занял лидер 2016 года — китайский Racer RC250 (293 ед.; -47,5%). На третьей позиции модельного рейтинга находится BMW S1000RR (242 ед.; +0,4%). Четвертое место — у Racer RC110 с результатом 212 мотоциклов (-1,4%). Замыкает пятерку лидеров австрийский KTM Duke c показателем 187 ед. (-19%).



При этом больше половины моделей в топ-10 также демонстрируют сокращение продаж. Тем не менее, как отмечают авторы исследования, две модели — Honda CRF и KTM Adventure — за этот период времени показывают трехзначный рост (+109% и +290,6% соответственно).

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