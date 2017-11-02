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В Байкалово директора агропредприятия «Родина» оштрафовали за невыплату зарплаты сотрудникам
2 ноябрь 2017 (09:03)
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2017. В Байкалово директора агропредприятия «Родина» оштрафовали за невыплату зарплаты сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что у ООО «Родина» образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 43 работниками на сумму свыше 650 тыс. руб. По результатам проверки по постановлению прокурора директор предприятия привлечена к административной ответственности по статье 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства» в виде штрафа.
В интересах работников, обратившихся с заявлением о представлении их интересов, надзорное ведомство направило в суд заявления о выдаче судебного приказа о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы. В итоге долги перед сотрудниками ООО «Родина» были полностью погашены.
Установлено, что у ООО «Родина» образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 43 работниками на сумму свыше 650 тыс. руб. По результатам проверки по постановлению прокурора директор предприятия привлечена к административной ответственности по статье 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства» в виде штрафа.
В интересах работников, обратившихся с заявлением о представлении их интересов, надзорное ведомство направило в суд заявления о выдаче судебного приказа о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы. В итоге долги перед сотрудниками ООО «Родина» были полностью погашены.
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