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«МегаФон» сокращает издержки для бизнеса

1 ноябрь 2017 (16:52)

Полевской завод полиэтиленовых труб (завод труб ППУ) внедрил онлайн-мониторинг на производстве. Компания «МегаФон» не только обеспечивает предприятию бесперебойную связь и интернет, но и эффективную систему безопасности, а также контроль за деятельностью сотрудников, в том числе службы доставки продукции. По данным связистов, спрос на такой сервис в регионе в этом году вырос на 52%.

С организацией производства на заводе участников пресс-тура познакомил заместитель генерального директора предприятия Виталий Жук. По его словам, трубы ППУ сегодня дают большие возможности в области энергосбережения и активно применяются в строительстве и производстве. Основным потребителем является система ЖКХ. Для утепления труб используют пенополеуретан, поскольку коэффициент его теплопроводности довольно низкий, а огнеупорные и водоотталкивающие свойства высоки.

«МегаФон» сокращает издержки для бизнеса

«Рынок теплоизолированных конструкций достаточно новый, и нам пришлось заниматься не только производством, но также разработкой и созданием необходимого оборудования. Многие станки пришлось конструировать самим. Сегодня у нас самая мощная производственная линия в регионе, за счет этого, а также за счет сокращения расходов на логистику сохраняем низкую стоимость продукции», — пояснил Виталий Жук.

По его словам, роботизированные сварочные комплексы, используемые на предприятии, позволяют в пять раз быстрее выполнять заказы, а современные телеком-решения упрощают контроль на всех этапах производства. В итоге предприятие постоянно наращивает выпуск готовой продукции: в 2017 году он увеличился в два раза. По состоянию на октябрь текущего года завод выпустил около 450 км прямых участков трубы ППУ, а также более 220 тыс. штук фасонных изделий.

«МегаФон» сокращает издержки для бизнеса

В то же время бесперебойная работа предприятия обеспечивается путем внедрения мобильных технологий компании «МегаФон». Это касается и дублирующей интернет-связи, и видеомониторинга производственных процессов, и работы системы безопасности.

«Наше программное обеспечение должно функционировать в непрерывном режиме. В этом смысле особенно важен бесперебойный интернет, который предоставляет «МегаФон». Также сим-карты оператора используются в системе безопасности: они вмонтированы в главный пульт охраны и в случае отключения электроэнергии или других сбоев сразу передают сигнал охранным структурам», — рассказал Виталий Жук.

«МегаФон» сокращает издержки для бизнеса

Генеральный директор завода труб ППУ Руслан Севрюков отметил также, что сим-карты «МегаФона», установленные в мобильных устройствах экспедиторов, позволяют эффективно отслеживать перемещения их владельцев при доставке товара.

«Мы достаточно требовательны к сотрудникам и не позволяем им в рабочее время заезжать куда-либо по своим нуждам и заниматься прочими посторонними делами. Сервисы «МегаФона», дающие нам возможность онлайн-мониторинга перемещений экспедиторов, дают нам возможность существенно снижать потери от подобных действий и тем самым экономить. Прямо со своего рабочего места я могу через компьютер или планшет отследить работу сотрудника предприятия на всей территории России», — рассказал Руслан Севрюков.

«МегаФон» сокращает издержки для бизнеса

Представители оператора связи отмечают, что спрос на подобные сервисы среди корпоративных клиентов Уральского региона неуклонно растет. Только за 2017 год он увеличился на 52%.

«Нам доверяют более 35 тыс. компаний на Урале, из них каждая четвертая для эффективной работы выбирает не только традиционные услуги — мобильная связь или интернет, — но и дополнительные телеком-сервисы. С начала текущего года спрос клиентов на такие нестандартные решения «МегаФона» вырос в 1,5 раза. Полевской завод в этом смысле — пример успешного бизнеса, который развивается в том числе благодаря применению актуальных телеком-разработок», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса компании на Урале Инна Смирнова.

Таким образом, сотрудничество с «МегаФоном» существенно увеличивает для предприятий возможности эффективной организации производства. Более того, спектр новых сервисов оператора связи постоянно расширяется, позволяя существенно сокращать издержки для бизнеса.

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