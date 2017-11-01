«МегаФон» сокращает издержки для бизнеса

Полевской завод полиэтиленовых труб (завод труб ППУ) внедрил онлайн-мониторинг на производстве. Компания «МегаФон» не только обеспечивает предприятию бесперебойную связь и интернет, но и эффективную систему безопасности, а также контроль за деятельностью сотрудников, в том числе службы доставки продукции. По данным связистов, спрос на такой сервис в регионе в этом году вырос на 52%.С организацией производства на заводе участников пресс-тура познакомил заместитель генерального директора предприятия Виталий Жук. По его словам, трубы ППУ сегодня дают большие возможности в области энергосбережения и активно применяются в строительстве и производстве. Основным потребителем является система ЖКХ. Для утепления труб используют пенополеуретан, поскольку коэффициент его теплопроводности довольно низкий, а огнеупорные и водоотталкивающие свойства высоки.«Рынок теплоизолированных конструкций достаточно новый, и нам пришлось заниматься не только производством, но также разработкой и созданием необходимого оборудования. Многие станки пришлось конструировать самим. Сегодня у нас самая мощная производственная линия в регионе, за счет этого, а также за счет сокращения расходов на логистику сохраняем низкую стоимость продукции», — пояснил Виталий Жук.По его словам, роботизированные сварочные комплексы, используемые на предприятии, позволяют в пять раз быстрее выполнять заказы, а современные телеком-решения упрощают контроль на всех этапах производства. В итоге предприятие постоянно наращивает выпуск готовой продукции: в 2017 году он увеличился в два раза. По состоянию на октябрь текущего года завод выпустил около 450 км прямых участков трубы ППУ, а также более 220 тыс. штук фасонных изделий.В то же время бесперебойная работа предприятия обеспечивается путем внедрения мобильных технологий компании «МегаФон». Это касается и дублирующей интернет-связи, и видеомониторинга производственных процессов, и работы системы безопасности.«Наше программное обеспечение должно функционировать в непрерывном режиме. В этом смысле особенно важен бесперебойный интернет, который предоставляет «МегаФон». Также сим-карты оператора используются в системе безопасности: они вмонтированы в главный пульт охраны и в случае отключения электроэнергии или других сбоев сразу передают сигнал охранным структурам», — рассказал Виталий Жук.Генеральный директор завода труб ППУ Руслан Севрюков отметил также, что сим-карты «МегаФона», установленные в мобильных устройствах экспедиторов, позволяют эффективно отслеживать перемещения их владельцев при доставке товара.«Мы достаточно требовательны к сотрудникам и не позволяем им в рабочее время заезжать куда-либо по своим нуждам и заниматься прочими посторонними делами. Сервисы «МегаФона», дающие нам возможность онлайн-мониторинга перемещений экспедиторов, дают нам возможность существенно снижать потери от подобных действий и тем самым экономить. Прямо со своего рабочего места я могу через компьютер или планшет отследить работу сотрудника предприятия на всей территории России», — рассказал Руслан Севрюков.Представители оператора связи отмечают, что спрос на подобные сервисы среди корпоративных клиентов Уральского региона неуклонно растет. Только за 2017 год он увеличился на 52%.«Нам доверяют более 35 тыс. компаний на Урале, из них каждая четвертая для эффективной работы выбирает не только традиционные услуги — мобильная связь или интернет, — но и дополнительные телеком-сервисы. С начала текущего года спрос клиентов на такие нестандартные решения «МегаФона» вырос в 1,5 раза. Полевской завод в этом смысле — пример успешного бизнеса, который развивается в том числе благодаря применению актуальных телеком-разработок», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса компании на Урале Инна Смирнова.Таким образом, сотрудничество с «МегаФоном» существенно увеличивает для предприятий возможности эффективной организации производства. Более того, спектр новых сервисов оператора связи постоянно расширяется, позволяя существенно сокращать издержки для бизнеса.