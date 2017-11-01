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За II квартал число ломбардов в России сократилось на 128 отделений
1 ноябрь 2017 (18:01)
УрБК, Москва, 01.11.2017. В II квартале 2017 года количество ломбардов составило 7 тыс. 015, что на 128 меньше показателя I квартала 2017 года. Об этом говорится в обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов, подготовленном Центробанком.
Темп прироста портфеля займов, выданных ломбардами в II квартале 2017 года, снизился и составил 2,8% (6,6% за аналогичный период прошлого года). В абсолютном выражении портфель займов увеличился до 36,1 млрд руб. Количество заемщиков ломбардов на протяжении последних шести кварталов возрастает и по состоянию на конец июня 2017 года составляет 2 млн 771 заемщик.
За II квартал 2017 году в сегменте ломбардов отмечается незначительное снижение концентрации портфеля займов. Так, количество ломбардов, формирующих 80% совокупного портфеля займов, увеличилось за прошедший квартал на семь компаний и составило 321 организацию.
Темп прироста портфеля займов, выданных ломбардами в II квартале 2017 года, снизился и составил 2,8% (6,6% за аналогичный период прошлого года). В абсолютном выражении портфель займов увеличился до 36,1 млрд руб. Количество заемщиков ломбардов на протяжении последних шести кварталов возрастает и по состоянию на конец июня 2017 года составляет 2 млн 771 заемщик.
За II квартал 2017 году в сегменте ломбардов отмечается незначительное снижение концентрации портфеля займов. Так, количество ломбардов, формирующих 80% совокупного портфеля займов, увеличилось за прошедший квартал на семь компаний и составило 321 организацию.
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