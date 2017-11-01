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На Среднем Урале за полгода насчитали 69 дней с повышенным загрязнением воздуха
1 ноябрь 2017 (17:51)
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2017. В Свердловской области повышенное загрязнение атмосферного воздуха с апреля по сентябрь зафиксировали 69 раз. Такие данные опубликованы на сайте регионального министерства природных ресурсов и экологии.
Согласно этим данным, с апреля по сентябрь высокая концентрация вредных веществ порой оставалась в воздухе по полмесяца. Относительно благоприятными в этом плане оказались апрель (6 дней), июнь (9 дней) и сентябрь (7 дней). В то же время в мае загрязнение в атмосферном воздухе держалось 18 дней, в июле — 17 дней, в августе — 12 дней. Всего насчитывается 69 неблагоприятных дней.
В зоне, где были превышены нормативы, оказались все крупные города Свердловской области: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, а также Верхняя Пышма, Первоуральск, Краснотурьинск, Красноуральск.
Согласно этим данным, с апреля по сентябрь высокая концентрация вредных веществ порой оставалась в воздухе по полмесяца. Относительно благоприятными в этом плане оказались апрель (6 дней), июнь (9 дней) и сентябрь (7 дней). В то же время в мае загрязнение в атмосферном воздухе держалось 18 дней, в июле — 17 дней, в августе — 12 дней. Всего насчитывается 69 неблагоприятных дней.
В зоне, где были превышены нормативы, оказались все крупные города Свердловской области: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, а также Верхняя Пышма, Первоуральск, Краснотурьинск, Красноуральск.
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