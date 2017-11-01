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В Екатеринбурге на месяц закрыли кафе «Каспий» из-за антисанитарии

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2017. В Екатеринбурге на 30 суток приостановлена деятельность кафе «Каспий» (юридическое лицо — ООО «Мария»), расположенного по ул. Проезжая, 172. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



«В ходе административного расследования в работе предприятия общественного питания выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства: набор помещений кафе не предусматривает последовательности технологического процесса — допускается перекрест готовой продукции и сырья, чистой и грязной посуды, движение необработанного в транспортной таре сырья через помещение доготовочного цеха», — говорится в сообщении.



Также специалисты ведомства установили, что у владельцев кафе нет документов на используемую на момент проверки бутилированную воду, отсутствуют условия для временного хранения поступающей продукции и нарушаются требования к товарному соседству при хранении продуктов.



Кроме того, исследования проб пищевой продукции показали несоответствие требованиям безопасности по микробиологическим показателям.



По результатам административного расследования в отношении ООО «Мария» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным статьей 6.6. КоАП РФ. Материалы дела для решения вопроса о привлечении юридического лица к административной ответственности переданы в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, решением которого 24 октября 2017 года деятельность кафе «Каспий» приостановлена на 30 суток.

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