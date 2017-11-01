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Манхэттенский террорист выиграл в лотерею грин-карту

Уроженец Узбекистана 29-летний Сайфулло Саипов, подозреваемый в совершении теракта в центре Манхэттена, выиграл грин-карту в лотерее и приехал в США. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает Santa Monica Observer.



Программу розыгрыша виз Diversity Immigrant Visa («Визы для иммигрантов разных национальностей») реализует Госдеп США. Ежегодно разыгрывается 55 тысяч виз для стран с низким уровнем иммиграции в Соединенные Штаты.



Отмечается, что компьютер определяет победителей лотереи путем случайного выбора.

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