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Манхэттенский террорист выиграл в лотерею грин-карту
1 ноябрь 2017 (17:36)
Уроженец Узбекистана 29-летний Сайфулло Саипов, подозреваемый в совершении теракта в центре Манхэттена, выиграл грин-карту в лотерее и приехал в США. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает Santa Monica Observer.
Программу розыгрыша виз Diversity Immigrant Visa («Визы для иммигрантов разных национальностей») реализует Госдеп США. Ежегодно разыгрывается 55 тысяч виз для стран с низким уровнем иммиграции в Соединенные Штаты.
Отмечается, что компьютер определяет победителей лотереи путем случайного выбора.
Программу розыгрыша виз Diversity Immigrant Visa («Визы для иммигрантов разных национальностей») реализует Госдеп США. Ежегодно разыгрывается 55 тысяч виз для стран с низким уровнем иммиграции в Соединенные Штаты.
Отмечается, что компьютер определяет победителей лотереи путем случайного выбора.
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