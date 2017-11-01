Дайджест

В Хабаровске образовалось сильное задымление

В Хабаровске образовалось сильное задымление из-за пожаров в Китае. Об этом сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.



«За вчерашние сутки отмечалось множество термических аномалий на приграничных территориях КНР», — говорится в сообщении.



Отмечается, что пожароопасная обстановка на территории Хабаровского края в настоящее время спокойная.



Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в южных и центральных районах Хабаровского края ожидается задымление в связи с лесными пожарами в Китае.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: