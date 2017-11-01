Дайджест
В Хабаровске образовалось сильное задымление
1 ноябрь 2017 (17:36)
В Хабаровске образовалось сильное задымление из-за пожаров в Китае. Об этом сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
«За вчерашние сутки отмечалось множество термических аномалий на приграничных территориях КНР», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожароопасная обстановка на территории Хабаровского края в настоящее время спокойная.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в южных и центральных районах Хабаровского края ожидается задымление в связи с лесными пожарами в Китае.
«За вчерашние сутки отмечалось множество термических аномалий на приграничных территориях КНР», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожароопасная обстановка на территории Хабаровского края в настоящее время спокойная.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в южных и центральных районах Хабаровского края ожидается задымление в связи с лесными пожарами в Китае.
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