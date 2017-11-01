Дайджест

Правительство Японии ушло в отставку

1 ноябрь 2017 (17:35)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял прошения об отставке кабинета министров страны в полном составе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Через несколько часов обе палаты парламента Японии проведут выборы нового премьер-министра страны, которым наверняка станет Абэ.

После переизбрания Абэ объявит о составе нового правительства, перестановок в нем не ожидается.

Ранее японское правительство согласовало дату, когда император Акихито может отречься от престола.

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