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В Копенгагене произошла криминальная разборка

1 ноябрь 2017 (17:35)

В микрорайоне Копенгагена Нерребру произошла перестрелка, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает местная полиция, передает портал «Газета.ру».

Кроме того, еще два человека получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Отмечается, что все трое связаны с криминальными структурами.

Ранее в Нью-Йорке мужчина за рулем автомобиля сбил нескольких человек, а после начал стрельбу. К настоящему моменту в результате произошедшего погибли восемь человек, более 10 получили ранения.

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