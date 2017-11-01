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В Копенгагене произошла криминальная разборка

В микрорайоне Копенгагена Нерребру произошла перестрелка, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает местная полиция, передает портал «Газета.ру».



Кроме того, еще два человека получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.



Отмечается, что все трое связаны с криминальными структурами.



Ранее в Нью-Йорке мужчина за рулем автомобиля сбил нескольких человек, а после начал стрельбу. К настоящему моменту в результате произошедшего погибли восемь человек, более 10 получили ранения.

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