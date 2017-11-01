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САИЖК утвердило план достройки ЖК «Оптимист» в Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2017. 80 обманутых дольщиков ЖК «Оптимист» в Первоуральске встретились с представителями Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования (САИЖК), которое взяло на себя обязательство завершить строительство объекта. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.



Во встрече также приняли участие министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, представители администрации Первоуральска и прокуратуры города.



«Дом, в котором квартиры приобретали в основном бюджетники и пенсионеры, ООО «БЗСКСтройИнвест» начало строить летом 2015 года. Дольщики должны были получить свои квартиры летом нынешнего года. Но средства у застройщика закончились, и стройка встала. По оценке экспертов САИЖК, возведена только пятая часть конструкций», — говорится в сообщении.



Как рассказал директор САИЖК Александр Комаров, выход был найден, и сегодня утвержден план мероприятий, которые позволят достичь поставленной цели.



«Мы должны получить согласие каждого дольщика на то, что застройщиком станет САИЖК. После этого каждый участник долевого строительства должен подписать дополнительное соглашение к существующему договору о переносе сроков завершения строительства дома. Это большая и кропотливая работа. Всего у нас 96 пострадавших», — пояснил директор САИЖК.



По данным на 28 октября, из 96 дольщиков 22 уже дали согласие и подписали необходимые документы. Дольщиков ждут в САИЖК каждый день в удобное для них время. Необходимые документы они могут подать как в головном офисе в Екатеринбурге, так и в первоуральском отделении.

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