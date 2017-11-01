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Житель Екатеринбурга получил два года колонии за сбыт поддельных купюр

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2017. Ленинский районный суд Екатеринбурга признал виновным местного жителя Олега Васильева в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 УК РФ «Хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ» и частью 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области, судом установлено, что в период с марта по апрель 2017 подсудимый приобретал у неустановленного лица билеты банка России достоинством 5 тыс. руб. в количестве 9 штук. Все они имели существенное сходство с подлинными денежными знаками по форме, цвету и другим параметрам с целью их последующего сбыта.



«Впоследствии Васильев сбывал поддельные денежные купюры, приобретая различные товары в торговых точках города Екатеринбурга и Свердловской области и получая при этом сдачу подлинными банковскими билетами. Полученными денежными средствами от сдачи Васильев и неустановленное лицо, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, распоряжались в личных целях», — говорится в сообщении.



Так, например, находясь 12 апреля 2017 года в торговом павильоне «Леопольд», расположенном в Невьянске, Васильев, по версии следствия, использовал поддельную денежную купюру номиналом 5 тыс. руб. в качестве платежа при оплате выбранного им товара на общую сумму 980 руб., получив при расчете сдачу в сумме 4 тыс. 020 руб.



Судом подсудимому Олегу Васильеву по совокупности преступлений путем частичного сложения назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортным средством на срок 2 года.

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