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ЦБ будет анализировать экономическую активность в РФ на базе новостей

УрБК, Москва, 01.11.2017. Банк России разработал методику на основе системы обработки больших массивов данных (Big Data), индикаторы которой будут отражать динамику экономической активности в стране. Об этом говорится в докладе «Оценка экономической активности на основе текстового анализа», подготовленном Центробанком.



«В качестве исходных данных используются новостные статьи, взятые из интернет-ресурсов», — поясняется в докладе регулятора.



Анализ новостных статей производится методами текстового анализа и машинного обучения, которые разработаны сравнительно недавно, однако довольно быстро получили широкое распространение в научных работах, в том числе экономических.



«Это связано с тем, что новости являются не только основным источником информации, с их помощью можно также узнавать настроения журналистов и опрошенных респондентов относительно текущей ситуации и преобразовывать их в количественные данные», — объясняет Банк России.



Как отмечают в ЦБ, уже сегодня многие экономисты разрабатывают аналитические показатели, основанные на анализе Big Data, это направление уже активно развивается в ряде зарубежных центральных банков.



«Сфера их применения весьма многообразна. Она включает в себя как прогнозирование экономики, так и ее анализ в реальном времени. Востребованность таких показателей обусловлена необходимостью получения максимально оперативной и полной информации для принятия решений в условиях быстро меняющейся ситуации в современной экономике», — говорится в сообщении.



Построенный специалистами ЦБ новостной индикатор показал хорошие опережающие свойства, позволяя оперативно оценивать текущую ситуацию в экономике до публикации официальной статистики. Результаты работы послужат важной отправной точкой для дальнейшего развития аналитических показателей с использованием Big Data.

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