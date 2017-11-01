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Группа ЧТПЗ презентовала книгу к юбилею бывшего руководителя Первоуральского новотрубного завода

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2017. По инициативе акционеров Группы ЧТПЗ Андрея Комарова и Александра Федорова, к 110-летнему юбилею бывшего руководителя Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) издана книга «Федор Данилов. Хроники из жизни легендарного директора». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Она посвящена деятельности Федора Данилова, выдающегося металлурга, руководившего ПНТЗ на протяжении тридцати лет. Именно при нем завод стал крупнейшим предприятием отрасли.



«Федор Александрович Данилов руководствовался такими принципами управления коллективом и производством, которые и сегодня могут служить примером для руководителей компании. Он заложил прочный фундамент для будущей Белой металлургии — конкурентного преимущества Группы ЧТПЗ. Уверен, книга будет интересна широкому кругу читателей», — комментирует акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.



В издании собраны уникальные архивные материалы, воспоминания родственников и людей, знавших директора, работавших под его руководством. Автор книги — член правления Свердловского союза журналистов Андрей Дуняшин. Издание иллюстрировано редкими историческими кадрами. Тираж составил 1 тыс. экземпляров.



В октябре 2016 года также при поддержке акционеров Группы ЧТПЗ в свет вышла книга «Яков Осадчий. Это мой путь». Красочное издание посвящено руководителю Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов, внесшего неоценимый вклад в развитие металлургического производства.

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