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В России долги перед адвокатами по назначению превысили 160 млн рублей
1 ноябрь 2017 (16:13)
УрБК, Москва, 01.11.2017. В России задолженность по оплате работы адвокатов по назначению составляет более 160 млн руб. и прослеживается в большинстве регионов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрия Пилипенко.
«Ситуация с оплатой очень сложная. На сегодняшний день общая сумма задолженности превышает 160 млн руб. по всей стране», — сказал Ю. Пилипенко.
Президент ФПА отметил, что не осуждает коллег в ряде регионов РФ, которые отказались участвовать в уголовном судопроизводстве по назначению из-за задержек в выплатах со стороны МВД и управлений Судебных департаментов. При этом он отметил, что Москва к этим регионам не относится.
В настоящее время оплата адвоката по назначению составляет 550 руб. в сутки. По мнению главы ФПА, эта сумма мизерна и не справедлива.
«В Европе адвокат, оказывающий услуги по назначению, получает 100 евро в час. Если бы у нас платили адвокатам хотя бы 100 евро в день, было бы уже хорошо», — сказал Ю. Пилипенко.
Глава ФПА подчеркнул, что проблема адвокатов по назначению должна решаться на государственном уровне.
Напомним, ранее адвокатская палата Свердловской области (АПСО) рекомендовала адвокатам с 1 ноября 2017 года не участвовать в судебных процессах из-за долгов со стороны ГУ МВД России по Свердловской области и Управления Судебного департамента Свердловского областного суда.
По данным АПСО, сумма задолженности составляет 14,9 и 6,9 млн руб. соответственно.
«Ситуация с оплатой очень сложная. На сегодняшний день общая сумма задолженности превышает 160 млн руб. по всей стране», — сказал Ю. Пилипенко.
Президент ФПА отметил, что не осуждает коллег в ряде регионов РФ, которые отказались участвовать в уголовном судопроизводстве по назначению из-за задержек в выплатах со стороны МВД и управлений Судебных департаментов. При этом он отметил, что Москва к этим регионам не относится.
В настоящее время оплата адвоката по назначению составляет 550 руб. в сутки. По мнению главы ФПА, эта сумма мизерна и не справедлива.
«В Европе адвокат, оказывающий услуги по назначению, получает 100 евро в час. Если бы у нас платили адвокатам хотя бы 100 евро в день, было бы уже хорошо», — сказал Ю. Пилипенко.
Глава ФПА подчеркнул, что проблема адвокатов по назначению должна решаться на государственном уровне.
Напомним, ранее адвокатская палата Свердловской области (АПСО) рекомендовала адвокатам с 1 ноября 2017 года не участвовать в судебных процессах из-за долгов со стороны ГУ МВД России по Свердловской области и Управления Судебного департамента Свердловского областного суда.
По данным АПСО, сумма задолженности составляет 14,9 и 6,9 млн руб. соответственно.
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