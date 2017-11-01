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Жителей Невьянска будут судить за организацию азартных игр под видом совершения сделок на внебиржевом рынке
1 ноябрь 2017 (15:57)
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2017. В Невьянске в суд направлено уголовное дело в отношении шестерых местных жителей, которые обвиняются в создании нелегального игорного заведения, функционировавшего под видом совершения сделок на внебиржевом рынке. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.
По данным следствия, в декабре 2015 года один из обвиняемых приобрел оборудование (системные блоки) с установленным на нем игровым программным обеспечением, которое разместил в продуктовом магазине по ул. Максима Горького.
После этого злоумышленник, в том числе через объявления в средствах массовой информации, нашел пятерых жителей города Невьянска и трудоустроил их в игровой зал в качестве администраторов и кассиров.
С января 2016 года по февраль 2017 года организатор подпольного казино и его подельники незаконно проводили азартные игры под видом совершения сделок на внебиржевом рынке с внебиржевыми производными финансовыми инструментами (опционами).
«В процессе расследования выяснилось, что злоумышленники прибегали к определенным уловкам, чтобы обезопасить себя от возможного уголовного преследования. Так, они не вели какой-либо документации, в которой отражался бы получаемый ими доход или количество посетителей», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в декабре 2015 года один из обвиняемых приобрел оборудование (системные блоки) с установленным на нем игровым программным обеспечением, которое разместил в продуктовом магазине по ул. Максима Горького.
После этого злоумышленник, в том числе через объявления в средствах массовой информации, нашел пятерых жителей города Невьянска и трудоустроил их в игровой зал в качестве администраторов и кассиров.
С января 2016 года по февраль 2017 года организатор подпольного казино и его подельники незаконно проводили азартные игры под видом совершения сделок на внебиржевом рынке с внебиржевыми производными финансовыми инструментами (опционами).
«В процессе расследования выяснилось, что злоумышленники прибегали к определенным уловкам, чтобы обезопасить себя от возможного уголовного преследования. Так, они не вели какой-либо документации, в которой отражался бы получаемый ими доход или количество посетителей», — говорится в сообщении.
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