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Официальный курс долл. США вырос на 3 коп., евро — на 6 коп.

УрБК, Москва, 01.11.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 ноября 2017 года. Курс долл. США вырос на 3,78 коп., до 58,15 руб., евро — на 6,73 коп., до 67,71 руб.

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