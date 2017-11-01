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В Свердловской области создадут Агентство инновационно-технологического развития
1 ноябрь 2017 (15:03)
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2017. На Среднем Урале создадут новую некоммерческую организацию — фонд «Агентство инновационно-технологического развития Свердловской области». Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.
Учредителями фонда выступают технопарк «Университетский» и Уральский федеральный университет.
«Свердловская область в ближайшие пять лет должна войти в тройку регионов-лидеров России по социально-экономическому развитию. Для решения этой задачи необходима мобилизация всех субъектов науки, производства, инновационной инфраструктуры, органов власти. Агентство инновационно-технологического развития позволит консолидировать усилия, направить их на укрепление позиций Свердловской области в качестве субъекта, формирующего повестку развития инновационной экономики России», — отметил вице-губернатор региона Алексей Орлов.
Регистрация фонда должна завершиться в первой половине ноября текущего года.
Учредителями фонда выступают технопарк «Университетский» и Уральский федеральный университет.
«Свердловская область в ближайшие пять лет должна войти в тройку регионов-лидеров России по социально-экономическому развитию. Для решения этой задачи необходима мобилизация всех субъектов науки, производства, инновационной инфраструктуры, органов власти. Агентство инновационно-технологического развития позволит консолидировать усилия, направить их на укрепление позиций Свердловской области в качестве субъекта, формирующего повестку развития инновационной экономики России», — отметил вице-губернатор региона Алексей Орлов.
Регистрация фонда должна завершиться в первой половине ноября текущего года.
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