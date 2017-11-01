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В Богдановиче предприятие «АТОМ» оштрафовано на 200 тыс. рублей за выброс вредных веществ

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2017. В Богдановиче ООО «АТОМ», занимающееся производством извести, оштрафовано за нарушение природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«Установлено, что ООО «АТОМ» в процессе производственной деятельности осуществляет выбросы вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения. Кроме того, не разработан и в установленном порядке и не утвержден проект нормативов предельно допустимых выбросов, а также не проводится производственный контроль за охраной атмосферного воздуха», — говорится в сообщении.



По результатам проверки прокуратура в отношении юридического лица ООО «АТОМ» возбудила дела по статье 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства» и части 1 статьи 8.21 КоАП РФ «Выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения».



Постановления прокуратуры рассмотрены, ООО «АТОМ» назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб. и 180 тыс. руб. соответственно.

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