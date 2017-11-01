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Владельцы карт «Visa Максимум» УБРиР смогут вернуть комиссию за обслуживание

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2017. Держатели карт «Visa Максимум» Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) смогут возвращать комиссию за обслуживание. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Для этого нужно ежемесячно совершать покупки на сумму: по карте Classic — 12 тыс. руб., по карте Gold — 30 тыс. руб. Плата за обслуживание возвращается ежемесячно равными частями пропорционально размеру годовой комиссии. Новой опцией будут обладать все карты «Visa Максимум», оформленные после 1 ноября.



Напомним также, что согласно условиям «Visa Максимум», 1% от потраченных средств возвращается при оплате картой любых покупок, до 10% — за покупки в специальных категориях, которые банк устанавливает ежеквартально. С 1 ноября 2017 по 31 января 2018 года это «Кафе и рестораны», «Досуг» (в том числе кинотеатры, детские развлечения, выставки и музеи), «Бытовая техника» (например, магазины «MediaMarkt», «М-видео», «Эльдорадо» и прочие).



Кроме того, держателю карты «Visa Максимум», оформленной после 1 ноября, начисляется 5% годовых при поддержании остатка на карте от 20 тыс. руб. до 350 тыс. руб., а если клиент дополнительно совершает покупки по картам на сумму от 12 тыс. ежемесячно, то размер ставки увеличивается до 7,5% годовых.

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