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За III квартал в Екатеринбурге демонтировали 1,1 тыс. рекламных конструкций

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2017. За III квартал 2017 года в Екатеринбурге по поручению министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) демонтировали 1 тыс. 110 незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщает пресс-службе МУГИСО.



При этом 500 из них располагалось на маршрутах следования клиентских групп FIFA-2018, в том числе 108 на автодороге в аэропорт Кольцово. Еще более 100 незаконных рекламных конструкций демонтировали за этот период на территории региона.



«Важное значение демонтажа обусловлено тем, что в ряде случаев незаконные рекламные конструкции, уменьшая угол обзора на дороге, могут стать причиной ДТП», — поясняют в пресс-службе ведомства.



В настоящее время суды удовлетворили иски МУГИСО о возмещении расходов в отношении владельцев рекламных конструкций, которые не пожелали сами демонтировать объекты, на сумму около 400 тыс. руб.



Помимо этого, ведомство взыскивает с владельцев средства за незаконное обогащение в связи с использованием без договора земельного участка, находящегося в неразграниченной собственности или собственности Свердловской области или Екатеринбурга. Так, за использование объектов на региональной земле собственникам придется заплатить более 600 тыс. руб., на муниципальной — 2,5 млн руб.

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