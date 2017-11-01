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Группа ЧТПЗ реализует Лидерскую программу на базе магистратуры НИТУ «МИСиС»

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2017. Группа ЧТПЗ и Национальный исследовательский технологический университет МИСиС реализуют Лидерскую программу на базе магистратуры вуза. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Проект совмещает учебу в университете, работу на Челябинском трубопрокатном и Первоуральском новотрубном заводах (ЧТПЗ, ПНТЗ, входят в Группу ЧТПЗ) и инновационные разработки. Обучение ведется по двум направлениям: «Металлургия» и «Технологические машины и оборудование».



«Группа ЧТПЗ — российский флагман как в области производства трубной продукции, так и реализации образовательных программ для подготовки высококвалифицированных кадров для металлургической отрасли. Компания заинтересована в молодых, талантливых специалистах, готовых к работе на высокотехнологичном производстве и инновационном оборудовании, и открывает перед будущими сотрудниками широкие возможности для успешной самореализации и профессионального развития. Выпускники Лидерской программы будут трудоустроены в нашей компании, где смогут сделать успешную карьеру в команде белых металлургов», — отмечает директор по персоналу Группы ЧТПЗ Светлана Кузьминых.



В этом году участниками проекта стали 8 студентов, которые успешно сдали вступительные экзамены в магистратуру МИСиСа. За два года обучения по Лидерской программе они пройдут теоретическую подготовку в области технологий прокатных производств и инновационного оборудования для сплошных и полых металлургических изделий, будут работать над реальными задачами Группы ЧТПЗ, а по итогам защитят магистерскую диссертацию, посвященную актуальной тематике современной металлургии. Выпускники Лидерской программы получат двухлетний контракт на трудоустройство в компанию и смогут начать карьеру на предприятиях в Екатеринбурге или Челябинске.



Во время обучения Группа ЧТПЗ выплачивает стипендию в размере 28 тыс. 740 руб. отличникам и 23 тыс. хорошистам. Успешные студенты имеют возможность получать дополнительно государственные стипендии или гранты. Всем участникам предоставляется общежитие в Москве, а также компенсируются командировочные расходы и оплачивается переезд.



В рамках Лидерской программы участники проекта уже посетили производственные объекты компании, изучили корпоративную философию и кодекс этики белого металлурга, познакомились со своими кураторами от производства и определились с темами диссертаций, работать над которыми они будут в течение двух лет обучения в магистратуре.

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