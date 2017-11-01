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В Нью-Йорке в результате теракта погибли восемь человек

Сайфулло Саипов, устроивший днем 31 октября теракт в Нью-Йорке, направил свой грузовик в школьный автобус с детьми-инвалидами намеренно. Об этом сообщает NBC New York.



Свидетели произошедшего рассказали полиции, что находящийся за рулем грузовика Саипов резко повернул свое транспортное средство в сторону автобуса с инвалидами, а после столкновения выскочил из него и с криками «Аллаху Акбар!» начал стрелять по людям. Подоспевшие на место полицейские ранили Саипова в живот и задержали.



Известно, что пострадали двое взрослых и два ребенка, находившихся в автобусе. Один школьник находится в критическом состоянии. Также NBC New York указывает, что из восьми погибших шесть погибли на месте, еще двое скончались в больницах. Все погибшие на месте — мужчины. Еще 11 человек были доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести.

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