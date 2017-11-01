Дайджест
В Крыму обнаружено внешнее повреждение линии газопровода
1 ноябрь 2017 (13:02)
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в Крыму была повреждена линия газопровода, не исключается и диверсия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НАК.
«Вчера около 20:00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП», — сообщили в НАК.
При осмотре места происшествия было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода. Сейчас, по заявлению НАК, прорабатываются все возможные версии, включая и диверсию на объекте.
«Вчера около 20:00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП», — сообщили в НАК.
При осмотре места происшествия было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода. Сейчас, по заявлению НАК, прорабатываются все возможные версии, включая и диверсию на объекте.
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