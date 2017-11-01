Дайджест
Выходец из Польши удерживал в рабстве двух соотечественников
1 ноябрь 2017 (13:02)
В Великобритании выходец из Польши по имени Эдвард Зелиньский удерживал в рабских условиях двух соотечественников. Об этом сообщает The Sun, передает портал «Лента.ру».
Одним из рабов оказался приехавший в Великобританию в 2008 году мужчина. Из-за слабого владения английским языком и пристрастия к алкоголю он задолжал двоюродному брату Зелиньского 800 евро.
Он отправился к Ноттингем, чтобы отработать деньги, но там его ждали жуткие условия. Зелиньский заставлял его работать по 20 часов в день, склеивая поздравительные открытки, и получая за это 10 фунтов стерлингов в неделю. Поляк дважды пытался бежать, но оба раза попытки кончались неудачей.
Третья попытка оказалась успешной. Некоторое время поляк жил на улице, а потом угодил к полицейским, которым и рассказал о соотечественнике-рабовладельце.
Одним из рабов оказался приехавший в Великобританию в 2008 году мужчина. Из-за слабого владения английским языком и пристрастия к алкоголю он задолжал двоюродному брату Зелиньского 800 евро.
Он отправился к Ноттингем, чтобы отработать деньги, но там его ждали жуткие условия. Зелиньский заставлял его работать по 20 часов в день, склеивая поздравительные открытки, и получая за это 10 фунтов стерлингов в неделю. Поляк дважды пытался бежать, но оба раза попытки кончались неудачей.
Третья попытка оказалась успешной. Некоторое время поляк жил на улице, а потом угодил к полицейским, которым и рассказал о соотечественнике-рабовладельце.
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