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Выходец из Польши удерживал в рабстве двух соотечественников

1 ноябрь 2017 (13:02)

В Великобритании выходец из Польши по имени Эдвард Зелиньский удерживал в рабских условиях двух соотечественников. Об этом сообщает The Sun, передает портал «Лента.ру».

Одним из рабов оказался приехавший в Великобританию в 2008 году мужчина. Из-за слабого владения английским языком и пристрастия к алкоголю он задолжал двоюродному брату Зелиньского 800 евро.

Он отправился к Ноттингем, чтобы отработать деньги, но там его ждали жуткие условия. Зелиньский заставлял его работать по 20 часов в день, склеивая поздравительные открытки, и получая за это 10 фунтов стерлингов в неделю. Поляк дважды пытался бежать, но оба раза попытки кончались неудачей.

Третья попытка оказалась успешной. Некоторое время поляк жил на улице, а потом угодил к полицейским, которым и рассказал о соотечественнике-рабовладельце.

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