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Познер рассказал о подготовке интервью с Ассанжем

Российский тележурналист Владимир Познер в беседе с радиостанцией Baltkom раскрыл детали своего интервью с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.



«Я неоднократно пытался договориться об этом интервью, но мне не удавалось. В данном случае мне очень повезло — когда я был в Стокгольме, на съемках фильма о Скандинавии, над которым я сейчас работаю, я случайно столкнулся с человеком, который близко знаком с Ассанжем. И я спросил его, может ли он помочь мне пробиться к Ассанжу. Он сказал, что может и позже позвонит мне, сообщит о результате. Буквально через два дня он перезвонил и дал телефон ближайшего помощника Ассанжа. Так я получил добро на то, чтобы взять это интервью. Так что можно сказать, что это было легко, но мне просто повезло. Так-то это сложно», — рассказал Познер о том, как ему удалось добиться проведения интервью.



Познер добавил, что Ассанжа нельзя назвать узником, но если основатель WikiLeaks покинет посольство Эквадора, то будет немедленно задержан.

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