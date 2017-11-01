Дайджест
Познер рассказал о подготовке интервью с Ассанжем
1 ноябрь 2017 (13:02)
Российский тележурналист Владимир Познер в беседе с радиостанцией Baltkom раскрыл детали своего интервью с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
«Я неоднократно пытался договориться об этом интервью, но мне не удавалось. В данном случае мне очень повезло — когда я был в Стокгольме, на съемках фильма о Скандинавии, над которым я сейчас работаю, я случайно столкнулся с человеком, который близко знаком с Ассанжем. И я спросил его, может ли он помочь мне пробиться к Ассанжу. Он сказал, что может и позже позвонит мне, сообщит о результате. Буквально через два дня он перезвонил и дал телефон ближайшего помощника Ассанжа. Так я получил добро на то, чтобы взять это интервью. Так что можно сказать, что это было легко, но мне просто повезло. Так-то это сложно», — рассказал Познер о том, как ему удалось добиться проведения интервью.
Познер добавил, что Ассанжа нельзя назвать узником, но если основатель WikiLeaks покинет посольство Эквадора, то будет немедленно задержан.
«Я неоднократно пытался договориться об этом интервью, но мне не удавалось. В данном случае мне очень повезло — когда я был в Стокгольме, на съемках фильма о Скандинавии, над которым я сейчас работаю, я случайно столкнулся с человеком, который близко знаком с Ассанжем. И я спросил его, может ли он помочь мне пробиться к Ассанжу. Он сказал, что может и позже позвонит мне, сообщит о результате. Буквально через два дня он перезвонил и дал телефон ближайшего помощника Ассанжа. Так я получил добро на то, чтобы взять это интервью. Так что можно сказать, что это было легко, но мне просто повезло. Так-то это сложно», — рассказал Познер о том, как ему удалось добиться проведения интервью.
Познер добавил, что Ассанжа нельзя назвать узником, но если основатель WikiLeaks покинет посольство Эквадора, то будет немедленно задержан.
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