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В Екатеринбурге директора фирмы «Торговая сеть «Д.А.» будут судить за незаконное получение кредитов
1 ноябрь 2017 (12:59)
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2017. В Екатеринбурге директора ООО «Торговая сеть «Д.А.» будут судить за незаконное получение кредитов на сумму более 500 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным следствия, обвиняемый предоставил в банки заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии компании. В частности, в документах были существенно завышены объемы выручки и чистой прибыли, а также остатков товара. После этого он незаконно получил кредиты в банках, причинив ущерб на сумму свыше 500 млн руб.
Среди потерпевших числятся Свердловский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», Южное отделение ОАО «Сбербанк России» и филиал ОАО «Банк Уралсиб».
Директору ООО «Торговая сеть «Д.А.» предъявлено обвинение по части 1 статьи 176 УК РФ «Получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб».
Вину в совершении преступлений обвиняемый не признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
По данным следствия, обвиняемый предоставил в банки заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии компании. В частности, в документах были существенно завышены объемы выручки и чистой прибыли, а также остатков товара. После этого он незаконно получил кредиты в банках, причинив ущерб на сумму свыше 500 млн руб.
Среди потерпевших числятся Свердловский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», Южное отделение ОАО «Сбербанк России» и филиал ОАО «Банк Уралсиб».
Директору ООО «Торговая сеть «Д.А.» предъявлено обвинение по части 1 статьи 176 УК РФ «Получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб».
Вину в совершении преступлений обвиняемый не признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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