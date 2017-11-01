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В екатеринбургском ТЦ «БУМ» налог для собственников помещений увеличился в 28 раз

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2017. В екатеринбургском ТЦ «БУМ» налог для собственников помещений увеличился в 28 раз. Об этом на своей странице в соцсети сообщил предприниматель из Екатеринбурга Сергей Черкасов.



«В регионе осуществляется переход на налогообложение недвижимости исходя из ее кадастровой стоимости. При этом, в частности, в городе Екатеринбурге налог на имущество физических лиц увеличился сразу в 20-25 раз. Конкретный пример: в торгово-офисном центре «БУМ» в Екатеринбурге на ул. Вайнера, 19 за 2014 год налог на имущество составлял 90,46 руб за кв. м., а за 2015 год показатель составил 2 тыс. 497,64 руб. за кв. м. Таким же остался этот налог и за 2016 год. Сумма платежей выросла в 27,61 раза», — написал Сергей Черкасов.



По его словам, налог на имущество существенно увеличился примерно в половине торгово-офисных центров Екатеринбурга. Это связано с деятельностью так называемых «независимых оценщиков», которые часто завышают реальную кадастровую стоимость объектов.

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