Новости дня

На ЕВРАЗ ЗСМК разработали технологию производства новых категорий рельсов

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2017. На ЕВРАЗ ЗСМК разработали технологию производства новых категорий рельсов, которые по ряду параметров не имеют аналогов в мире. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



«Новые рельсы категории ДТ400ИК — это усовершенствованный вариант рельсов ДТ370ИК, предназначенных для сложных участков железных дорог и показавших износостойкость на 13% выше, чем у рельсов общего назначения. Новые рельсы отличаются большей твердостью на поверхности катания и по всему сечению головки, а также превосходят предшественников за счет оптимального соотношения прочности и пластичности», — говорится в сообщении.



Рельсы ДТ400ИК создаются для особых условий эксплуатации: для тяжеловесного движения и для сложных участков пути с крутыми кривыми радиусом менее 650 метров. Такие участки характерны для железных дорог Урала, Восточной Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока. Чтобы освоить такие рельсы, технологи наряду с изменением химического состава рельсовой стали и режимов термоупрочнения предложили новую схему и температурно-скоростной режим прокатки.



«Статические, а также циклические усталостные испытания в лаборатории ВНИИЖТ доказали соответствие рельсов всем требуемым техническим параметрам, обеспечивающим высокую износостойкость при эксплуатации на сложных участках железных дорог. В ноябре, после утверждения технических условий на продукцию, комбинат выпустит опытную партию для постановки на производство и сертификационных испытаний», — сообщили представители ЕВРАЗа.



Второй новый продукт — рельсы категории ДТ350ВС400, предназначенные для высокоскоростного движения со скоростью до 400 км в час. Их использование также будет оправдано на магистралях со скоростью движения до 250 км в час, так как эти рельсы соответствуют более жестким требованиям по точности изготовления профиля, обладают повышенной пластичностью и ударной вязкостью даже при минусовых температурах. Они выдерживают перепад температур в 110 градусов Цельсия и нагрузку на ось, на 30% превышающую международные нормы. Такие рельсы обеспечат лучшую плавность хода скоростных составов. Кроме того, они соответствуют повышенным требованиям безопасности движения. После согласования изменений к техническим условиям опытная партия также пройдет сертификационные испытания.



«Наша задача — предложить ключевому клиенту, ОАО «РЖД», рельсы с лучшими потребительскими свойствами для текущих условий эксплуатации. Новые продукты отвечают самым высоким техническим требованиям и создаются для тех железных дорог, где особенно актуальна задача повышения срока службы рельсов», — отметил вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд.



ЕВРАЗ ЗСМК — крупнейший поставщик рельсов для рынка России. География экспортных продаж включает более 20 стран. Сортамент включает более 20 профилей рельсов по российскому, европейскому и американскому стандартам.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: