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Глава Свердловского облсуда назвал демаршем решение адвокатов отказаться от выполнения обязанностей
1 ноябрь 2017 (11:54)
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2017. По мнению председателя Свердловского областного суда Александра Дементьева, решение президиума Свердловской областной коллегии адвокатов (СОКА) с 1 ноября 2017 года отказаться от выполнения своих обязанностей противоречит профессиональной этике адвоката. Об этом говорится в его письме президенту Адвокатской палаты СО Андрею Митину и председателю президиума Свердловской областной коллегии адвокатов Игорю Михайловичу.
Напомним, Адвокатская палата Свердловской области (АПСО) рекомендовала адвокатам с 1 ноября 2017 года не участвовать в уголовном судопроизводстве в качестве защитников по назначению судов, а также дознавателей и следователей. Причиной такого решения стала задолженность со стороны ГУ МВД России по региону и Управления Судебного департамента Свердловского областного суда, которая в совокупности составляет более 20 млн руб.
«Решение президиума Свердловской областной коллегии адвокатов (СОКА) о рекомендации адвокатам не выполнять с 1 ноября 2017 года заявки судов на участие адвокатов в качестве защитников и решение совета Адвокатской палаты Свердловской области не только поддержавшего решение президиума, но и предупредившего всех адвокатов области о привлечении их к дисциплинарной ответственности за невыполнение данных рекомендаций вызывает удивление неконструктивностью позиции, противоречащей не только профессиональной этике адвоката, но и здравому смыслу и фактическому положению дел», — говорится в письме.
По словам Александра Дементьев, в 2016 году было перечислено 101 млн руб., в том числе СОКА — почти 83 млн руб. Задолженность на 1 января 2017 года составила 15,1 тыс.руб.
Председатель облсуда также отмечает, что в феврале текущего года во исполнение требований бюджетного законодательства о повышении уровня внутреннего финансового контроля за расходованием средств федерального бюджета был изменен порядок представления, учета, проверки достоверности и обоснованности, а также оплаты платежных документов, в том числе по оплате услуг адвокатов по назначению судов.
«Вполне естественно, что отрегулировать одномоментно, тем более в масштабах нашей области, все организационные вопросы было непросто, и возникали временные сложности. Несмотря на это, Управление Судебного департамента в Свердловской области, проверив 25 тыс. 769 документов, перечислило за услуги адвокатов более 59,5 млн руб., в том числе СОКА — 50,2 млн руб», — отметил А. Дементьев.
По его словам, на 11,9 млн руб. подана заявка, средства поступят в ближайшие дни и будут перечислены по назначению.
Напомним, Адвокатская палата Свердловской области (АПСО) рекомендовала адвокатам с 1 ноября 2017 года не участвовать в уголовном судопроизводстве в качестве защитников по назначению судов, а также дознавателей и следователей. Причиной такого решения стала задолженность со стороны ГУ МВД России по региону и Управления Судебного департамента Свердловского областного суда, которая в совокупности составляет более 20 млн руб.
«Решение президиума Свердловской областной коллегии адвокатов (СОКА) о рекомендации адвокатам не выполнять с 1 ноября 2017 года заявки судов на участие адвокатов в качестве защитников и решение совета Адвокатской палаты Свердловской области не только поддержавшего решение президиума, но и предупредившего всех адвокатов области о привлечении их к дисциплинарной ответственности за невыполнение данных рекомендаций вызывает удивление неконструктивностью позиции, противоречащей не только профессиональной этике адвоката, но и здравому смыслу и фактическому положению дел», — говорится в письме.
По словам Александра Дементьев, в 2016 году было перечислено 101 млн руб., в том числе СОКА — почти 83 млн руб. Задолженность на 1 января 2017 года составила 15,1 тыс.руб.
Председатель облсуда также отмечает, что в феврале текущего года во исполнение требований бюджетного законодательства о повышении уровня внутреннего финансового контроля за расходованием средств федерального бюджета был изменен порядок представления, учета, проверки достоверности и обоснованности, а также оплаты платежных документов, в том числе по оплате услуг адвокатов по назначению судов.
«Вполне естественно, что отрегулировать одномоментно, тем более в масштабах нашей области, все организационные вопросы было непросто, и возникали временные сложности. Несмотря на это, Управление Судебного департамента в Свердловской области, проверив 25 тыс. 769 документов, перечислило за услуги адвокатов более 59,5 млн руб., в том числе СОКА — 50,2 млн руб», — отметил А. Дементьев.
По его словам, на 11,9 млн руб. подана заявка, средства поступят в ближайшие дни и будут перечислены по назначению.
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