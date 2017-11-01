Новости дня

Виталий Мутко считает, что Екатеринбург полностью готов к проведению ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2017. Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко заявил, что Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи полностью готовы к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом говорится в сообщении на сайте welcome2018.com.



«У нас очень сложный график, поэтому всем нужно быть предельно внимательными и четко выполнять планы и сроки, которые себе наметили. Большинство программ подготовки остальных городов находится на финальной стадии. Все работы должны быть завершены к 1 апреля, чтобы в середине мая сдать все необходимые объекты FIFA», — заявил Виталий Мутко.



Отметим, что чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Сочи.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: