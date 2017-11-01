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В Екатеринбурге закроют движение на участке улицы Новаторов до конца ноября

1 ноябрь 2017 (10:47)

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2017. В Екатеринбурге движение транспорта по ул. Новаторов от дома № 6 до дома № 8 закрывается на месяц — с 1 по 30 ноября 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте горадминистрации.

Причина перекрытия — устройство сети водопровода для жилого комплекса. Ответственный за проведение работ — ООО «Брусника. Екатеринбург».

Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по ул. Ломоносова, Коммунистической и Индустрии.

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