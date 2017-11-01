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В кинотеатре Лесного зрителям навязывали дополнительные платные услуги при покупке билета

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2017. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявили нарушения законодательства о защите прав потребителей в ООО «Киномир-Лесной». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе проверки, проведенной по обращению граждан, специалисты надзорного органа установили, что ООО «Киномир-Лесной» в кинотеатре «Ретро» (г. Лесной, ул. Ленина, д. 41) допускает включение в договор условий, ущемляющий установленные законом права потребителя.



Так, при продаже билетов на показ художественных, документальных, научно-популярных, мультипликационных, учебных кино- и видеофильмов компания навязывает зрителям дополнительные услуги (предсеансовое обслуживание). Они предоставляются за плату путем продажи «входных билетов» стоимостью 50 руб. каждый. Отдельно купить билет на показ фильмов без «входных билетов» на территории кинотеатра «Ретро» невозможно — только через интернет.



Данные действия нарушают требования закона РФ «О защите прав потребителей», а также правил по киновидеообслуживанию населения. Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. руб. Также юридическому лицу выдано предписание о прекращении прав потребителей.



В настоящее время Управление Роспотребнадзора принимает меры по контролю исполнения выданного предписания.

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