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Россельхознадзор разрешил поставку томатов с трех турецких предприятий
1 ноябрь 2017 (09:46)
УрБК, Москва, 01.11.2017. С 1 ноября 2017 года Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) сняла ограничение на поставку томатов в Россию из трех турецких предприятий, следует из сообщения на сайте надзорного органа.
Речь идет о предприятиях Ozaltin, Agrobay и Sural. Как уточняет надзорный орган, они обладают полным циклом производства и одновременно являются экспортерами.
Россия наложила запрет на ввоз значительной части плодоовощной продукции из Турции с 1 января 2016 года, после инцидента со сбитым на турецко-сирийской границе российским самолетом Су-24. В октябре 2016 года ограничения частично сняли, но запрет на ввоз томатов сохранился. В ответ Турция ввела заградительные пошлины на ввоз российской пшеницы (130%) и подсолнечного масла (36%). Их сняли сняты в мае 2017 года по итогам переговоров президентов стран.
Речь идет о предприятиях Ozaltin, Agrobay и Sural. Как уточняет надзорный орган, они обладают полным циклом производства и одновременно являются экспортерами.
Россия наложила запрет на ввоз значительной части плодоовощной продукции из Турции с 1 января 2016 года, после инцидента со сбитым на турецко-сирийской границе российским самолетом Су-24. В октябре 2016 года ограничения частично сняли, но запрет на ввоз томатов сохранился. В ответ Турция ввела заградительные пошлины на ввоз российской пшеницы (130%) и подсолнечного масла (36%). Их сняли сняты в мае 2017 года по итогам переговоров президентов стран.
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