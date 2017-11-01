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В Артемовском задержали двух мужчин за организацию незаконной миграции
1 ноябрь 2017 (09:24)
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2017. В Артемовском задержали двух граждан одной из бывших союзных республик, которые подозреваются в организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
«Задержанные специализировались на организации незаконной миграции на территории Среднего Урала и подделке за денежное вознаграждение документов, дающих право временно проживать в пределах страны. Один из них 1977 года рождения, второй — 1971», — рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.
По его сведениям, для сбора и обобщения доказательной базы сыщики ОБОП при силовой поддержке бойцов СОБР регионального Управления войск Национальной гвардии провели по месту жительства подозреваемых обыски, где обнаружили и изъяли ряд документов, представляющих интерес для следствия.
Следственным подразделением УМВД России по Екатеринбургу по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде крупного штрафа или ограничение свободы на срок до двух лет.
В настоящее время органы полиции проводят комплекс дополнительных мероприятий, направленных на установление связей задержанных, количества незаконных операций и лиц с поддельными документами.
«Задержанные специализировались на организации незаконной миграции на территории Среднего Урала и подделке за денежное вознаграждение документов, дающих право временно проживать в пределах страны. Один из них 1977 года рождения, второй — 1971», — рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.
По его сведениям, для сбора и обобщения доказательной базы сыщики ОБОП при силовой поддержке бойцов СОБР регионального Управления войск Национальной гвардии провели по месту жительства подозреваемых обыски, где обнаружили и изъяли ряд документов, представляющих интерес для следствия.
Следственным подразделением УМВД России по Екатеринбургу по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде крупного штрафа или ограничение свободы на срок до двух лет.
В настоящее время органы полиции проводят комплекс дополнительных мероприятий, направленных на установление связей задержанных, количества незаконных операций и лиц с поддельными документами.
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